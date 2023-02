POL-HAM: Erneut mehrere Kennzeichen in Heessen gestohlen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstag, 14. Februar, zwischen 19.50 Uhr und 20.15 Uhr, einen an der Erlenfeldstraße geparkten Mazda beschädigt. Das schwarze Auto stand auf einem Supermarkt-Parkplatz und hat eine Delle und Kratzer am rechten, hinteren Stoßfänger. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 ...

