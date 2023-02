POL-HAM: Einladung zum Pressetermin: Vorstellung der Kriminalstatistik 2022

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstagmorgen, 16. Februar, gegen 3.15 Uhr in ein Bürogebäude am Sachsenweg eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden wird auf etwa 1700 Euro geschätzt. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr) Rückfragen bitte an: ...

