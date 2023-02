POL-HAM: Ladendieb erbeutet Getränke

Hamm-Herringen (ots) - Am späten Dienstagabend, 14. Februar, kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle am Kissinger Weg. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis etwa 4 Uhr an. Die Halle, in der das Feuer ausbrach, wird für Lackierarbeiten genutzt und steht auf dem Firmengelände eines Metallverarbeitungsbetriebes. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt, er wird aktuell ...

