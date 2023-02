Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kleinkraftradfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 14. Februar, gegen 19.50 Uhr, wurde ein 17-jähriger Peugeot Kleinkraftrad-Fahrer und seine 15-jährige Beifahrerin auf der Berliner Straße leicht verletzt. Der 17-Jährige befuhr die Berliner Straße in Fahrtrichtung Osten. In Höhe Hausnummer 145 fuhr ein 26-jähriger Ford Fusion-Fahrer aus einer Parkbucht heraus. Daraufhin wich der Kleinkraftradfahrer, um eine Kollision zu verhindern, aus und kam samt Fahrzeug und Sozius zu Fall. Der 17-Jährige und die 15-Jährige wurden ambulant durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und gaben an, sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Während der Unfallaufnahme kam der Verdacht einer technischen Manipulation am Kleinkraftrad auf. Daraufhin wurde es zwecks Beweissicherung beschlagnahmt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, liegt ein Verstoß durch den 17-Jährigen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Fahren ohne Fahrerlaubnis vor.(kap)

