Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Leibertingen

Kontrollstelle eingerichtet

Mehrere Verkehrskontrollen haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Montagvormittag auf der B 311 zwischen Worndorf und Hölzle an einer Kontrollstelle durchgeführt. Bei insgesamt vier Fahrzeuglenkern stellten die Polizisten im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung fest, weshalb ihnen ein Drogenvortest angeboten wurde. Ein Arzt nahm den Fahrern im Anschluss eine Blutprobe ab. Sollte sich der Verdacht bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, müssen die Betroffenen im Alter zwischen 22 und 23 Jahren mit einem hohen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. Einer der Autofahrer gelangt zudem zur Anzeige, weil die Kontrollbeamten, die von der Polizeihundeführerstaffel unterstützt wurden, bei ihm eine kleinere Menge Betäubungsmittel aufgefunden haben.

Krauchenwies

Kleinkind steckt mit Bein in Ablaufschacht fest

Beim Überqueren der Fahrbahn in der Straße "Augrund" ist am Montag gegen 17.45 Uhr eine Einjährige auf den Längsschlitz eines Ablaufschachtes getreten und hat sich dort mit ihrem Bein verfangen. Da sich das Bein nicht mehr ohne Weiteres befreien lies, verständigte die Mutter des Kleinkindes den Rettungsdienst. Mithilfe eines Spreizgerätes konnte die Feuerwehr die Einjährige schnell wieder aus ihrer misslichen Lage befreien. Das Mädchen blieb unverletzt.

Veringenstadt

Scheune mit Graffiti besprüht

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Scheune an der B 32 mit Graffiti besprüht. Die Täter richteten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro an. Der Polizeiposten Pfullendorf hat den Sachverhalt aufgenommen und Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise zu den Verursachern werden unter Tel. 07574/921687 entgegengenommen.

Bad Saulgau

Polizei sucht nach Überholvorgang Zeugen

Nach einem Überholvorgang am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Haid und Wilfertsweiler sucht das Polizeirevier Bad Saulgau Zeugen und bittet um Hinweise. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kombi überholte auf dem Streckenabschnitt den 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrads, wobei er wohl einen entgegenkommenden Pkw übersehen hatte. Da der Lenker des Kombi aufgrund dessen knapp vor dem Zweiradfahrer einscherte, musste dieser nach rechts in ein Feld ausweichen, um eine seitliche Kollision zu verhindern. Der 16-Jährige stürzte bei dem Ausweichmanöver, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. An seinem Gefährt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der Fahrer des weißen Kombi setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort, ohne sich um den Gestürzten sowie die Unfallaufnahme zu kümmern. Hinweise zum flüchtigen Fahrer nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Auto prallt in Zaun

Aufgrund eines Fahrfehlers ist am Montag gegen 17 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem Audi auf der Wiesenstraße gegen den rechten Bordstein gefahren und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte er in einen angrenzenden Zaun, sodass insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher blieb bei der Kollision unverletzt.

Mengen

Diesel abgeschlaucht

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwoch und Montag an zwei Lkw in der Ziegelgärtenstraße mehrere hundert Liter Diesel abgeschlaucht. Die Täter öffneten die Fahrzeugtanks hierbei gewaltsam. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen und Personen, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, unter Tel. 07572/5071 entgegen.

