Krauchenwies

Zwei Jugendliche treiben ihr Unwesen - Polizei bittet um Hinweise

Hinweise auf zwei Jugendliche, die am Sonntagabend in Krauchenwies ihr Unwesen getrieben haben, erbittet sich das Polizeirevier Sigmaringen unter der Tel. 07571/104-0. Die beiden Jungen im Alter von augenscheinlich zwischen 12 und 14 Jahren stehen im Verdacht, gegen 18 Uhr über ein offenes Fenster in ein Wohnhaus im Kälberaispenweg gestiegen zu sein. Nachdem der Bewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt im Garten aufgehalten hatte, durch umfallende Gegenstände auf die Personen aufmerksam wurde, flüchteten diese, ohne etwas entwendet zu haben. Wenig später sollen vermutlich dieselben Jungen dann ein Mofa aus einer Garage in der Straße "Am Fohrenhäusle" entwendet haben. Eine Zeugin sprach die beiden Tatverdächtigen an einem angrenzenden Feld an, worauf diese das Mofa liegen ließen und abermals ohne Beute flüchteten. Die bislang Unbekannten sollen beide etwa 1,60 Meter groß gewesen sein. Während der eine wohl mit einer blauen Dreiviertel-Hose und einem hellen T-Shirt bekleidet war, soll der andere eine grüne Hose und ein neongelbes/grünes T-Shirt getragen und dunkle kurze Haare gehabt haben.

Neufra

Polizei ermittelt nach Pkw-Diebstahl

Nach dem Diebstahl eines Pkw in der Hohenzollernstraße hat das Polizeirevier Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte haben am Sonntag gegen 1 Uhr den unverschlossenen und abgemeldeten Peugeot aus einer offenstehenden Garage entwendet und sind mit diesem davongefahren. Wenig später stoppten Polizisten des Verkehrsdienstes Tübingen bei Ofterdingen bei einer Verkehrskontrolle einen 17-Jährigen ohne Führerschein mit dem Peugeot. Es liegt nahe, dass der Fahrzeuglenker den Pkw zuvor auch entwendet hat, die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an.

Veringenstadt

Motorradfahrer stürzt

Offenbar aufgrund eines Fahrfehlers ist am Sonntagvormittag gegen 9.30 Uhr ein 59 Jahre alter Motorradfahrer auf der B 32 zwischen Veringenstadt und Hermentingen in einer Kurve gestürzt. Der Zweiradfahrer schlitterte wenige Meter über die Fahrbahn, ehe er in einem angrenzenden Grünstreifen zum Liegen kam. Der Mann zog sich durch den Unfall eine schwerere Verletzung am Bein zu. Er wurde durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Bad Saulgau

Mann beleidigt Polizisten

Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau hat ein Mann am Sonntagabend gegen 21 Uhr beleidigt, als diese für einen Einsatz in der Hauptstraße geparkt haben. Der Mann befürchtete, dass der vor seinem Geschäft abgestellte Streifenwagen, der nichts mit ihm zu tun hatte, ein schlechtes Licht auf ihn werfen könnte, und forderte die Einsatzkräfte vehement dazu auf, umzuparken. Als die Beamten dem nicht nachkamen, ließ er sich zu einer Beleidigung hinreißen, weshalb er nun mit einer Anzeige rechnen muss.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro und eine leichtverletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung Kaiserstraße/Buchauer Straße zwischen zwei Pkw ereignet hat. Die 19-jährige Fahrerin eines Renault übersah beim Linksabbiegen von der Buchauer Straße in die Kaiserstraße die entgegenkommende Fahrerin eines Skoda, die geradeaus über den Kreuzungsbereich fuhr. Bei der Kollision verletzte sich die 33 Jahre alte Lenkerin des Skoda, sie wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während an dem Renault ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand, wird der Sachschaden am Skoda auf etwa 8.000 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Verkehrskontrolle

Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte ein 19-jähriger Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagvormittag im Wuhrweg kontrollierten. Nachdem ein Drogenvortest beim Fahrzeuglenker positiv auf Marihuana verlief, musste der Mann die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte sich der Verdacht der akuten Beeinflussung mit Betäubungsmitteln bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, erwarten den 19-Jährigen ein hohes Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot. Zudem muss ein 21 Jahre alter Mitfahrer mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen, bei diesem fanden die Einsatzkräfte eine kleinere Menge Betäubungsmittel auf.

