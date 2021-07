Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Kalter Kaffee beim Zoll

Zollamt Hamburg verhindert Einfuhr von 419.688 Dosen Eiskaffee aus Saudi-Arabien

Bei sommerlichen Temperaturen nahmen Hamburger Zöllnerinnen und Zöllner im Juni 2021 eine Einfuhrsendung von Eiskaffee aus Saudi-Arabien genauer unter die Lupe. Ergebnis: für den deutschen Markt nicht zulässig. Die 419.688 Dosen Eiskaffee waren für den deutschen Markt bestimmt. Da es sich jedoch um ein Lebensmittel mit Milchpulver handelt, mussten die tiergesundheitlichen- und lebensmittelrechtlichen Einfuhrvoraussetzungen geprüft werden. Das hinzugezogene Veterinär- und Einfuhramt der Stadt Hamburg hat als zuständige Behörde die tiergesundheitsrechtlichen Anforderungen als nicht erfüllt angesehen, so dass der Zoll die 17.487 Kartons Eiskaffee für fast sechs Wochen sichergestellt hat. "Auch wenn es uns Zöllnern bei diesen Temperaturen schwerfällt: Die Erfrischungsgetränke dürfen nicht in Deutschland verkauft werden. Aus arabischen Ländern sind die Einfuhrvoraussetzungen aufgrund der dortigen tiergesundheitlichen Situation eben sehr streng." so die Pressesprecherin Kristina Severon. Der Eiskaffee wird voraussichtlich heute wieder nach Saudi-Arabien zurückgeschickt. Zusatzinformationen: Zum Schutz gegen die Einschleppung und Verbreitung von Tierseuchen unterliegen Tiere und tierische Waren, die aus einem Drittland stammen, einer Veterinärkontrolle an der zuständigen Grenzkontrollstelle. Mehr dazu unter zoll.de> Tiergesundheitsrecht.

