HZA-HH: Zoll beschlagnahmt Schaukästen mit Schmetterlingen // Verstoß gegen das Washingtoner Artenschutzübereinkommen festgestellt

Hamburg (ots)

Bereits Mitte Juni wollte eine Frau aus Neumünster über den Hamburger Hafen 100 präparierte Schmetterlinge in Schaukästen einführen. "Die Warensendung wurde in Thailand auf den Weg gebracht und war offensichtlich für den Online-Handel gedacht. Doch dabei hat sie die Rechnung ohne den Zoll gemacht" so Pressesprecherin Sandra Preising vom Hauptzollamt Hamburg.

"Die angeordnete Überprüfung ergab, dass die Schmetterlinge der Famile "Trogonoptera spp." zuzuordnen sind. Diese sind gemäß des Washingtoner Artenschutzübereinkommens geschützt. Deshalb ist für die Einfuhr eine artenschutzrechtliche Genehmigung erforderlich", führt Preising weiter aus. "Da es sich bei den Schmetterlingen aber um eine Wildentnahme aus Malaysia handelt, konnte eine solche Genehmigung nicht vorgelegt werden. Die präparierten Schmetterlinge wurden beschlagnahmt."

