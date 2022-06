Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Weil er im Verdacht steht, am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs gewesen zu sein und in der Berger Straße einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen einen 28-Jährigen. Zeugen waren aufmerksam geworden, als dessen Mercedes von der Straße abgekommen und in eine Apfelplantage gefahren war, und wählten den Notruf. Vor dem Eintreffen der Polizisten ergriff der Unfallverursacher jedoch fußläufig die Flucht. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung trafen die Ermittler den 28-jährigen Tatverdächtigen an. Die Beamten stellten bei ihm eine deutliche Alkoholisierung fest, weshalb er die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Am Wagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand mutmaßlich Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe am Mercedes und an der Apfelplantage ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht dauern aktuell noch an.

Friedrichshafen

Polizei befreit Hund aus Pkw - Herrchen im Strandbad

Weil er seinen Hund am Sonntag offenbar für mehrere Stunden bei über 35°C Außentemperatur in seinem Pkw zurückgelassen hatte, während er selbst das Strandbad Friedrichshafen besuchte, muss ein 34-jähriger Hundehalter mit einer Anzeige rechnen. Besorgte Zeugen waren gegen 13.30 Uhr auf den eingeschlossenen Vierbeiner aufmerksam geworden und verständigten Mitarbeiter des Bades. Da der 34-Jährige auf mehrere Durchsagen nicht reagierte, schlugen die hinzugerufenen Polizisten zur Rettung eine Scheibe am Fahrzeug ein und befreiten den stark hechelnden Hund. Den Hundehalter, der kurze Zeit später hinzukam und alle Schuld von sich wies, erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Friedrichshafen

Garagenbrand

Auf mehr als 5.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Sonntagabend bei einem Brand in einer Doppelgarage in der Ailinger Straße entstand. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte eine Elektro-Zweirad-Batterie aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Der Brand griff rasch auf weitere Zweiräder, das Garagen-Inventar und das Garagentor über und konnte von der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Langenargen

Vorfahrt missachtet - Motorradfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 11.45 Uhr an der Kreuzung des Mooser Wegs mit der Straße "Hungerberg" wurde eine 17-jährige Motorradfahrerin verletzt. Ein 55 Jahre alter Audi-Lenker missachtete die Vorfahrt der jungen Frau. Diese konnte einen Zusammenstoß trotz Ausweichmanövers nicht verhindern, prallte mit ihrem Leichtkraftrad in die Fahrzeug-Front und kam zu Fall. Sie zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw und am Motorrad entstanden jeweils mehrere tausend Euro Sachschaden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Einsatzort. Diese kümmerten sich um die Reinigung der Fahrbahn.

Markdorf

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall - Flucht scheitert

Strafrechtliche Folgen kommen auf einen 40-jährigen Autofahrer zu, der am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr in der Meersburger Straße in Ittendorf alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann fuhr gegen eine Einfassung eines Vorgartens, wobei sich der Pkw verkeilte. Beim Erblicken der Polizei versuchte der Fahrer zu Fuß die Flucht zu ergreifen, konnte jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Grund seiner Eile war schnell klar: eine Atemalkoholmessung ergab über 1,6 Promille. Der Mann musste sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Hagnau

Frau im Ausnahmezustand

Außer Rand und Band war am Sonntag gegen 15 Uhr eine 21-Jährige im Strandbad Hagnau. Zeugen riefen die Polizei auf den Plan, als die junge Frau wild um sich schrie und Gäste belästigte. Vollkommen in Rage geraten spuckte die 21-Jährige in Richtung der Beamten, trat nach den Einsatzkräften und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich. Die Polizisten nahmen die Frau aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes in Gewahrsam. Ein Rettungsdienst brachte sie in eine Fachklinik. Auf die junge Frau kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Meersburg

Auffahrunfall mit Notarztfahrzeug

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 10 Uhr in der Daisendorfer Straße wurden zwei Personen leicht verletzt. Der 39-jährige Lenker eines Notarzt-Einsatzfahrzeugs war mit Sondersignal von Meersburg kommend in Richtung Daisendorf unterwegs und wollte nach links in den Droste-Hülshoff-Weg einfahren. Ein nachfolgender 64 Jahre alter Mercedes-Fahrer erkannte zu spät, dass der Audi bis zum Stillstand abbremsen musste, und fuhr wuchtig auf. Sowohl der Fahrer des Rettungsfahrzeugs als auch der 31-jährige Notarzt auf dem Beifahrersitz erlitten leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Einsatzfahrzeug entstand rund 6.000 Euro Sachschaden, am Mercedes, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, beläuft sich dieser auf etwa 1.500 Euro.

