Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt mit Nachverfolgung

Nordhausen (ots)

Speziell in der dunklen Jahreszeit haben Polizisten einen wachsamen Blick auf die Fahrzeuge im Straßenverkehr. Und manchmal genügt eine defekte Kennzeichenbeleuchtung, um in den Fokus der Beamten zu geraten. So auch der 23-jährige Fahrer eines Audis gegen 01.15 Uhr im Bereich der Autobahnabfahrt Großwechsungen im Landkreis Nordhausen. Eben diese defekte Kennzeichenbeleuchtung sollte zu einer Verkehrskontrolle durch einen Streifenwagen auf Kontrollfahrt führen. Der Fahrer kam den Stopp-Signalen der Beamten nicht nach und versucht sich der Kontrolle mit rücksichtslosem Fahrverhalten zu entziehen. In der Ortslage Holbach konnten die Beamten das Fahrzeug dennoch stoppen und es einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hier wurde klar, was das Motiv der Flucht gewesen sein könnte. Durch das auffällige Verhalten alarmiert, führten die Beamten einen Drogenvortest durch, welcher positiv ausfiel. An eine Weiterfahrt war hier also nicht mehr zu denken. Nach der Durchführung einer Blutentnahme im Krankenhaus, wurden durch die Beamten dementsprechend mehrere Anzeigen gegen den Beschuldigten gefertigt

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell