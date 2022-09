Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tasche nach Geldabheben geklaut - Die Polizei bittet um Mithilfe

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde ein 81- jähriger Mann am Montag, 26. September, gegen 08:40 Uhr, in der Straße Mühlgraben. Hier hob der Geschädigte auf der Sparkasse eine dreistellige Summe am Bankautomaten ab. Als er danach zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und seine Fahrt fortsetzen wollte, wurde der Rentner durch eine unbekannte Person angesprochen. Der Mann, dunkel gekleidet und nordafrikanischer Erscheinungstyp, verwickelte den Geschädigten in ein Gespräch. Im Moment der Ablenkung griff der Täter nach der Tasche des Opfers im Fahrzeug und flüchtete gemeinsam mit einer zweiten Person zu einem, in der Nähe, wartenden Fahrzeug. Im Anschluss fuhr das Fahrzeug mit den beiden Männern in Richtung Geisleder Tor davon. Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Angaben zu den beiden flüchtigen Männern oder dem Fluchtfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

