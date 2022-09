Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Roller aus Garage entwendet

Nordhausen (ots)

Eine 53-Jährige meldete sich gestern Vormittag bei der Polizei und zeigte den Diebstahl ihres Rollers an. Der schwarz-gelb lackierte Roller der Marke Simson SR50 war zur Tatzeit in einer Garage in einem Garagenkomplex in der Johannes-Kleinspehn-Straße abgestellt. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Garagentür ins Innere und entwendeten den Roller samt aktuellen Versicherungskennzeichen. Der Wert des Rollers wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Garagenkomplexes festgestellt haben, werden gebeten sich bei dem Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631-960 zu melden.

