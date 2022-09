Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei warnt vor zunehmenden Einbrüchen

Nordthüringen (ots)

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit nehmen auch wieder vermehrt die Einbrüche zu. Oftmals fühlen sich die Diebe gerade im Schutze der Dunkelheit sicher in ihrem Handeln, da sie schlechter wahrgenommen werden können. Vornehmlich lassen nicht beleuchtete Häuser auf die Abwesenheit der Bewohner schließen. Aus diesem Grund möchte die Polizei Nordthüringen die Bevölkerung sensibilisieren. Auch Nachbarn sollten aufmerksam sein, wenn sie Personen oder Fahrzeuge, die sich verdächtig verhalten, an oder auf dem eigenen Grundstück, bei Nachbarn oder in der Straße bzw. Wohngebiet aufhalten. In solchen Fällen sollte die örtlich zuständige Polizeidienststelle unter Weitergabe der gewonnenen Erkenntnisse informiert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell