Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Betrugsmasche hereingefallen, die Polizei warnt

Sondershausen (ots)

Opfer einer telefonischen Betrügerei wurde in den späten Abendstunden des 25. Septembers 2022 eine 51-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle. Ein noch unbekannter Betrüger konnte die Dame am Telefon, mittels einer glaubhaften Geschichte, dazu bewegen, ihm mehrere Guthabencodes von Wertgutscheinen zu nennen. Hierbei entstand der Tankstelle ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei appeliert nochmals, jegliche Auskünfte am Telefon gegenüber unbekannten Personen, immer genau zu überprüfen.Lieber noch einmal um Rückruf bitten und sich niemals im Stress zur Herausgabe von informationen überreden lassen.

