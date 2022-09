LPI-NDH: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel und Vortäuschen einer Straftat

Eichsfeld (ots) - In der Nacht vom 23.09.22 zum 24.09.22 kam es in Heiligenstadt zu mehreren Kelleraufbrüchen. Unbekannte Täter hebelten in der Liebermannstraße zwei Kellertüren auf und verursachten dabei Schäden an den Türen und Zargen. Entwendet wurde nichts. Auch am Felgentor waren in dieser Nacht Unbekannte unterwegs und versuchten einen Kellertür aufzuhebeln. Der Mieter stellte am Samstag Morgen deutliche ...

mehr