Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Wurzach Eintürnen

Sturm reißt Lagerhallendach mit sich

In Ergänzung der Pressemitteilung von 04:47 Uhr kann folgendes mitgeteilt werden. Nach Auskunft eines Wetterexperten handelte es sich um keinen Tornado. Das Ergebnis bleibt dennoch erschreckend. Mutmaßlich wurde das komplette Dach vom Sturm erfasst und ohne Bodenkontakt ca. 100m transportiert bis es auf ganzer Länge in eine Wiese einstach. Zwei Holzträger blieben dabei senkrecht in der Erde stecken. Der überwiegende Teil vom Dach kam anschließend in einem Maisfeld zum Stillstand. Der Schaden beträgt laut Eigentümer über 1 Million Euro.

