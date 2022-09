LPI-NDH: Schriftzug auf Weg aufgebracht

Nordhausen (ots) - Eine 53-Jährige meldete sich gestern Vormittag bei der Polizei und zeigte den Diebstahl ihres Rollers an. Der schwarz-gelb lackierte Roller der Marke Simson SR50 war zur Tatzeit in einer Garage in einem Garagenkomplex in der Johannes-Kleinspehn-Straße abgestellt. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Garagentür ins Innere und entwendeten den Roller samt aktuellen Versicherungskennzeichen. ...

