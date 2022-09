Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Nordhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 09:00 Uhr im Bereich Nordhausen. Der 32-jährige Fahrer eines Ford übersah, aus noch ungeklärter Ursache, auf der Bundesstraße 4 im Bereich der Autobahnzufahrt zur A38, das dortige Rotlicht der Signalanlage. In der Folge stieß der Pkw gegen einen Lkw, welcher zu diesem Zeitpunkt von der Autobahn abfuhr und sich in einer Grünphase befand. Der Unfallverursacher erlitt hierbei leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 46-jährige Lkw Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr musste aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten zum Einsatz kommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell