POL-HAM: Brand einer Lagerhalle

Hamm-Herringen (ots) - Bei einem Unfall auf der Dortmunder Straße wurden eine 25-Jährige und ihr dreijähriges Kind am Dienstagmorgen, 14. Februar, verletzt. Gegen 7 Uhr war eine 20-Jährige aus Hamm in ihrem Smart auf der Fritz-Husemann-Straße unterwegs und wollte nach links in die Dortmunder Straße abbiegen. Hier kollidierte sie mit der 25 Jahre alten Fußgängerin und dem drei Jahre altem Kind, das in einem ...

