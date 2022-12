Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Roller in der Niedergasse gestohlen und in einem Waldstück demoliert abgelegt - Polizei sucht Zeugen

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmittag, vermutlich aber in der Nacht von Sonntag auf Montag, in der Niedergasse Ecke Gartenstraße in Rielasingen einen dort abgestellten Roller der Marke Tai Golden mit dem Versicherungskennzeichen 089 LTS gestohlen und diesen dann in einem Waldstück zwischen Rielasingen und Singen, parallel zur Münchriedstraße abgelegt. Dort entdeckte eine Fußgängerin am Montagmittag den vom Täter abgelegten und von diesem total demolierten Roller. Die Polizei Singen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Personen, die Angaben zu dem Diebstahl des Rollers machen können oder jemanden gesehen haben, der im oben genannten Zeitraum mit dem Roller unterwegs war, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel.: 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

