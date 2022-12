Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrerin kümmert sich nicht um Unfallschaden (05.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Montag gegen 8 Uhr auf der Dauchinger Straße eine Unfallflucht begangen. Eine blonde Frau mit einem Fiat 500X stieß beim Einparken gegen einen Mercedes A 180 und beschädigte ihn an der Heckstoßstange. Die Unfallverursacherin stieg aus und begutachtete die Schadensstelle. Dabei sprach sie noch eine Zeugin an, die den Zusammenstoß mitbekommen hatte. Die Fiat Fahrerin setzte dann jedoch ihre Fahrt fort, ohne sich weiter um den Schaden am Mercedes in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern oder ihre Personalien anzugeben. Die Zeugin konnte der Polizei das Kennzeichen der Verursacherin mitteilen. Gegen sie ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

