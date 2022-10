POL-HS: Fenster aufgehebelt

Gangelt-Stahe (ots) - Bei einem Einbruch in eine Tankstelle an der Bundesstraße erbeuteten Einbrecher Zigaretten. Am frühen Montagmorgen (17. Oktober), kurz vor 3 Uhr, drangen die Täter gewaltsam in den Verkaufsraum ein. Dort entwendeten sie Tabakwaren in bislang unbekannter Menge. Sie flüchteten mit einem Kraftfahrzeug über die Bundesstraße in Richtung der Ortschaft Birgden. Zeugen, die zur in Rede stehenden ...

