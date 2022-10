Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Tankstelle

Zeugensuche

Gangelt-Stahe (ots)

Bei einem Einbruch in eine Tankstelle an der Bundesstraße erbeuteten Einbrecher Zigaretten. Am frühen Montagmorgen (17. Oktober), kurz vor 3 Uhr, drangen die Täter gewaltsam in den Verkaufsraum ein. Dort entwendeten sie Tabakwaren in bislang unbekannter Menge. Sie flüchteten mit einem Kraftfahrzeug über die Bundesstraße in Richtung der Ortschaft Birgden. Zeugen, die zur in Rede stehenden Tatzeit oder auch im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

