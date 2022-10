Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 15.10.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Geilenkirchen, Einbruch

In der Nacht von Donnerstag, 13.10.2022, auf Freitag, 14.10.2022 hebelten unbekannte Täter eine rückwärtige Lagertüre eines Rohbaus auf dem Drosselweg auf. Hierdurch gelangten sie in den Innenraum des Gebäudes und entwendeten eine nicht unbedeutende Menge Stromkabel. Durch die Fluchttür im vorderen Bereich flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Übach-Palenberg, PKW Diebstahl

In der Zeit von Dienstag, 11.10.2022, 19.00 Uhr bis Freitag, 14.10.2022, 16.00 Uhr, wurde ein PKW der Marke Fiat auf der Richard-Wagner-Straße entwendet. Der PKW war verschlossen auf der Fahrbahn abgestellt. Die Kennzeichen des PKW trugen Aachener Städtekennung. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Geilenkirchen-Teveren, PKW Diebstahl

Zu einem weiteren PKW-Diebstahl kam es in der Nacht von Freitag, 14.10.2022, auf Samstag, 15.10.2022 auf der Gillrather Straße. Der PKW stand auf der Fahrbahn geparkt. Als der Eigentümer am 15.10.2022 gegen 01.45 Uhr nach Hause kam, bemerkte er den Diebstahl seines PKW der Marke Citroen mit Aachener Städtekennung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Gangelt-Birgden, Einbruch

Über eine aufgetrennte Stelle im Maschendrahtzaun gelang es mehreren Tatverdächtigen, sich Zutritt zum umfriedeten Gelände der Mülldeponie am Hanbusch zu verschaffen. Durch einen Mitteiler konnten am 14.10.2022 um 20.35 Uhr auf der Videoüberwachung insgesamt drei Täter festgestellt werden. Ein Täter wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgehalten. Er führte Diebesgut mit sich. Ob weitere Gegenstände, über das sichergestellte Diebesgut in Form von mehreren Elektrogeräten entwendet wurden, muss durch die Kriminalpolizei ermittelt werden.

Gangelt, Straßenraub

Am 14.10.2022 um 23.15 Uhr kam es auf der Sittarder Straße zu einem Raub zum Nachteil eines 20 jährigen Mannes. Dieser war zuvor von drei ihm unbekannten männlichen Personen verfolgt worden. Einer dieser Tatverdächtigen sprach den Geschädigten mit einem Schlagring in der Hand an und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Anschließend wurde der Geschädigte geschubst und geschlagen. Die Täter durchsuchten den Geschädigten und entwendeten mitgeführte persönliche Gegenstände. Die Täter konnten auch in einer durchgeführten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

