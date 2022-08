Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Polizei und Bürger- und Ordnungsamt nehmen Taxis ins Visier

Duisburg (ots)

Zusammen mit dem Bürger- und Ordnungsamt der Stadt hat die Polizei am Montag (8. August, zwischen 10 und 14 Uhr) überprüft, ob die Taxis in Duisburg verkehrssicher und ordnungsgemäß unterwegs sind. Mitarbeiter beider Behörden nahmen dazu zwei Taxistände ins Visier - einen am Bürgerservice in Walsum und einen weiteren am Hamborner Altmarkt. Insgesamt kontrollierten sie sechs Fahrzeuge. Dabei ging es nicht nur um die Verkehrssicherheit, sondern beispielsweise auch darum, ob die Fahrer neben den notwendigen Dokumenten, auch die Taxiverordnung und die Tarifübersicht dabei haben und das Taxameter geeicht ist.

Die Bilanz:

Zwei Taxis hatten kleinere Mängel - beispielsweise waren die Ordnungsnummern nicht sichtbar angebracht.

Zwei weiteren Taxis wurden die Konzessionen eingezogen. Sie dürfen bis auf Weiteres nicht mehr weiterfahren: Sie hatten beide nicht reparierte Unfallschäden. In einem dieser beiden Fälle stellte ein Gutachter noch elf weitere erhebliche Mängel am Fahrzeug fest, darunter stark abgenutzte Reifen und Bremsbeläge.

Nur zwei Taxis schnitten bei der Kontrolle ohne Mängel ab.

Die gemeinsame Kontrolle hat gezeigt: Es ist nötig, bei den Taxis genauer hinzuschauen. Deswegen werden Polizei und Bürger- und Ordnungsamt auch in Zukunft zusammenarbeiten und die Zustände der Duisburger Taxis - insbesondere der negativ aufgefallenen Unternehmen - im Blick behalten. Dies gilt auch für Mietwagenfirmen und Speditionen. Auch hier gab es zuletzt Kontrollen der beiden Behörden; weitere werden folgen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell