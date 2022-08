Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Unbekannter zündet Altpapier an - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (10. August) hat an sieben Stellen in der Innenstadt Altpapier gebrannt. Gegen 2:30 Uhr riefen Zeugen Feuerwehr und Polizei zum Sonnenwall, weil dort Müll an einer Hausfassade brannte. In der Nähe - auf der Königstraße, dem Salvatorweg und der Düsseldorfer Straße - fanden die Einsatzkräfte sechs weitere, brennende Papierhaufen. Es entstand Sachschaden. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden können.

