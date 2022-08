Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich/Rumeln-Kaldenhausen: Altpapiertonnen in Flammen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei Bränden im Stadtgebiet geben können: In Rumeln-Kaldenhausen rückten Feuerwehr und Polizei am Montagabend (8. August, 21:45 Uhr) zur Gleiwitzer Straße aus, weil dort eine Altpapiertonne in Flammen stand. Ebenfalls eine Papiermülltonne brannte in der Nacht zu Dienstag (9. August, 3:55 Uhr) auf der Westender Straße in Obermeiderich. Auch hier löschte die Feuerwehr den Brand.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

