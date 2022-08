POL-DU: Alt-Hamborn: Polizisten stellen 31 Bubbles Heroin sicher - Mutmaßlicher Dealer festgenommen

Duisburg (ots) - Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag (6. August, 3:30 Uhr) drei Kabeldiebe vor einem Firmengelände an der Julius-Weber-Straße gefasst. Der entscheidende Hinweis kam von einem Zeugen (43), der beobachtete, wie die Männer zugeschnittene Kupferkabel durch einen Zaun reichten und in einen Transporter verluden. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten ...

mehr