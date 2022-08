Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Auf frischer Tat von Bürger ertappt - Polizei fasst Kabeldiebe

Duisburg (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag (6. August, 3:30 Uhr) drei Kabeldiebe vor einem Firmengelände an der Julius-Weber-Straße gefasst. Der entscheidende Hinweis kam von einem Zeugen (43), der beobachtete, wie die Männer zugeschnittene Kupferkabel durch einen Zaun reichten und in einen Transporter verluden. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Täter vor Ort in ihrem Auto stellen. Im Transporter fanden die Beamten mehrere Kabel sowie Werkzeug; außerdem weiteres transportbereites Diebesgut.

Die Polizisten stellten den Ford sicher. Die drei Männer (22 bis 40 Jahre) müssen sich jetzt mit einem Verfahren wegen Bandendiebstahl auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell