POL-GE: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Raub in der Altstadt sucht die Polizei nach dem Täter und Zeugen des Vorfalls am Mittwoch, 30. November 2022. Ein 17-jähriger Gelsenkirchener wurde gegen 19.45 Uhr von dem Unbekannten am Bahnhofsvorplatz angesprochen und geschlagen, ehe ihm dieser das Mobiltelefon entwendete. Im Anschluss flüchtete der Räuber über die Bahnhofstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Gesuchte ist etwa ...

mehr