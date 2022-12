Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Unbekannter beraubt 17-Jährigen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub in der Altstadt sucht die Polizei nach dem Täter und Zeugen des Vorfalls am Mittwoch, 30. November 2022. Ein 17-jähriger Gelsenkirchener wurde gegen 19.45 Uhr von dem Unbekannten am Bahnhofsvorplatz angesprochen und geschlagen, ehe ihm dieser das Mobiltelefon entwendete. Im Anschluss flüchtete der Räuber über die Bahnhofstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Gesuchte ist etwa 17 bis 18 Jahre alt, 1,85 Meter groß, hat eine athletische Statur sowie schwarze, lockige Haare mit ausrasierten Seiten. Zur Tatzeit war der Unbekannte dunkel gekleidet und hatte eine schwarze Umhängetasche der Marke "Gucci" mit rot-blauem Band dabei. Hinweise zum Täter bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

