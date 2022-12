Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl leerer Kartons in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 29. November 2022, 19 Uhr bis Mittwochmorgen, 30. November 2022, mehrere Mobiltelefonkartons aus einem Laden in Rotthausen. Ein Bezirksdienstbeamter bemerkte gegen 8.15 Uhr die eingeschlagene Schaufensterscheibe des Geschäftes auf der Karl-Meyer-Straße. Aus dem Geschäft wurden mehrere Verpackungen ohne Inhalt entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und hat die Ermittlungen aufgenommen.

