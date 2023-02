Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Alleestraße / Schwarzer Weg wurde ein 20-jähriger Radfahrer am Freitag, 17. Februar, verletzt. Gegen 22.25 Uhr querte er mit seinem Fahrrad den Kreuzungsbereich über die Alleestraße in Richtung Süden. Ein 37-jähriger Opel-Fahrer war zur gleichen Zeit auf der Straße Schwarzer Weg, ebenfalls in Richtung Süden unterwegs. Beim Abbiegen nach links auf die Alleestraße kam es zur Kollision mit dem Radfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf 1.550 Euro geschätzt.(lh)

