Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Drei Leichtverletzte im Linienbus

Recklinghausen (ots)

Zwei Kinder und ein Jugendlicher wurden in einem Linienbus am Mittwoch gegen 21:00 Uhr beim Abbremsen verletzt. Der 58-jährige Busfahrer bremste etwa in Höhe der Haltestelle Kampstraße an der Rappaportstraße stärker ab. Dabei fiel ein 15-jähriger Marler gegen eine Glastrennscheibe. Die Scheibe zersplitterte. Der Marler musste mit leichten Verletzungen behandelt werden. Ein 11-Jähriger und ein 13-Jähriger, ebenfalls beide aus Marl, wurden durch die Splitter leicht verletzt. Sie konnten nach kurzer Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell