POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall - Mann leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Bergstraße/Wielandstraße ist in der Nacht auf Donnerstag ein 18-jähriger Autofahrer aus Marl verunglückt. Der junge Mann war gegen 0.40 Uhr auf der Bergstraße Richtung Hüls unterwegs. An der Kreuzung verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich um 180 Grad und prallte dann gegen eine Ampel. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Auto ...

