Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Sattel aus Anhänger entwendet

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Reitweg;

Tatzeit: 07.05.2023, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr;

Einen Reitsattel gestohlen haben Unbekannte am Sonntag in Heiden. Dieser hatte in einem Pferdeanhänger gelegen, der auf einem Parkplatz an der Straße Reitweg abgestellt war. Zu der Tat kam es zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr. Bei der Diebesbeute handelt es sich um einen braunen Sattel vom Typ CWD Classic SE02. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell