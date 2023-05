Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - 2. Nachtragsmeldung zu: "Schwerer Verkehrsunfall auf der B70"

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Alstätte, Bundesstraße 70;

Unfallzeit: 09.05.2023, 06.00 Uhr;

Tödliche Verletzungen hat ein Autofahrer am Dienstag in Ahaus-Alstätte bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 31-Jährige aus Losser (NL) hatte die Bundesstraße 70 gegen 06.00 Uhr aus Richtung Gronau kommend befahren. Aus ungeklärter Ursache kam der Wagen im Bereich Schwiepinghook von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Für den Niederländer kam jede Hilfe zu spät. Die B70 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme in dem betreffenden Abschnitt komplett gesperrt. (to)

