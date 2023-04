POL-PDMY: Heckenbrand in Polch

Polch- Bahnhofstraße (ots) - Am Montag, den 03.04.2023, in der Zeit von 06.20 Uhr bis 15.30 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Polch eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein, am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Klöppelstraße geparkter PKW, Höhe der Hausnummer 13, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Dabei wurde der linke Außenspiegel an dem stehenden PKW, ein grauer Ford, ...

mehr