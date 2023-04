Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht an geparktem PKW

Wershofen, Nordstraße (ots)

In der Nacht vom 02.04.2023 auf den 03.04.2023 kam es in der Nordstraße in Wershofen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen PKW am 02.04.2023 gegen 17:00 Uhr ordnungsgemäß in der Nordstraße ab. Als er am frühen Morgen des 03.04.2023 zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen frischen nicht unerheblichen Unfallschaden an diesem fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 02691/925-0 bei der Polizei Adenau zu melden.

