Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Baucontainer

Ahrbrück (ots)

In der Nacht vom 01.04.2023 auf den 02.04.2023 kam es in der Ahrstraße in Ahrbrück zu einem Einbruch in einen dortigen Baucontainer. Der oder die unbekannte(n) Täter gelangten auf das Gelände, öffneten gewaltsam einen dortigen Baucontainer und entwendeten ein Stromaggregat. Aufgrund der Größe des Aggregats muss davon ausgegangen werden, dass dieses durch die Täter vor Ort verladen wurde. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau unter 02691-9250 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell