POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht durch blauen Kleinwagenfahrer

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Schwanenteich (ots) - Am 30.03.2023 stellte ein 19jähriger Fahrzeugführer seinen gelben Kleinwagen in der Zeit zwischen 13 und 14:20 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Schwanenteich ab. In der genannten Zeit streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Kleinwagen und beschädigte dessen Beifahrerseite von vorne bis hinten erheblich. ...

