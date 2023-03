Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - gelber Kleinwagen erheblich beschädigt

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Schwanenteich (ots)

Am 30.03.2023 stellte ein 19jähriger Fahrzeugführer seinen gelben Kleinwagen in der Zeit zwischen 13 und 14:20 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Schwanenteich ab. In der genannten Zeit streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Kleinwagen und beschädigte dessen Beifahrerseite von vorne bis hinten erheblich. Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher werden an die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell