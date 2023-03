Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Audi A6 fällt Streife durch rasante Fahrweise auf - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Dienstag, den 28.03.2023, ab 23:30 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Mayen ein weißer Audi A6 Avant mit MY-Kennzeichen mehrfach wegen rasanter und unangebrachter Fahrweise auf. Der Fahrer des Audi beschleunigte auf der B 262 von Mayen-Hausen an bis über den Zubringer zur A 48 mehrfach stark und fuhr anderen Fahrzeugen dicht auf. Hinter dem Kreisverkehr an Anschlussstelle Mayen (A 48) fuhr er in Richtung Kollig über die L 82 weiter mit überhöhter Geschwindigkeit, so dass die Streife dem Audi kaum folgen konnte. Zwischen Einmündung zur L 52 und zur K 31 in Richtung Einig wurde ein vorausfahrender PKW mit hoher Geschwindigkeit überholt. Letztlich bog der Audi von der L 82 über die Elztalstraße in die Ortslage Gering ein, wo er wenig später kontrolliert wurde. In der Elztalstraße war zu diesem Zeitpunkt eine Frau mit Hund unterwegs, welche eventuell durch das Fahrverhalten gefährdet wurde.

Etwaige Verkehrsteilnehmer oder Passanten, welche sich durch das Fahrverhalten des Audi genötigt oder gefährdet fühlen, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

