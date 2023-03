Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Remagen - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Remagen (ots)

Am Samstag, den 25.03.2023 gegen 15:20 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit einem grauen Dacia Duster (Kölner Zulassung) die B9 von Bonn kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Auf der Höhe des ARP-Museums, Remagen OT Rolandseck, habe der Fahrzeugführer trotz Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge überholt, so dass es nur aufgrund einer Gefahrenbremsung des Mitteilers nicht zu einem Unfall gekommen sei. In der Ortslage Remagen-Oberwinter überholte der Beschuldigte erneut mehrere Fahrzeuge. Ob es hierbei und in der Folge zu weiteren Gefährdungen kam, ist bislang unbekannt.

Zeugen oder geschädigte Personen, die Hinweise zum Fahrverhalten des Fahrzeugführers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Remagen unter Tel. 02642 - 93820 in Verbindung zu setzen.

