Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtrag zur Meldung Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden und eingeklemmter Person vom 04.36 Uhr

Bad Breisig (ots)

In o.a. Meldung ist versehentlich zweimal von Beifahrer die Rede. Hier die korrigierte und aktualisierte Fassung: Am 24.03.2023, gegen 02.10 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer die B 9 von Sinzig kommend in Richtung Bad Breisig. In Höhe des Parkplatzes kurz vor der Ortslage Bad Breisig kam der Pkw mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Sportcoupé rutschte über 60 - 80 Meter über die Schutzplanken, ehe das Fahrzeug nach rechts abkippte und mit immer noch erheblicher Restgeschwindigkeit unter das Heck eines auf dem Parkplatz abgestellten Silo-Lastzug prallte und sich dort verkeilte. Die schwerstverletzte und eingeklemmte Beifahrerin musste durch die Feuerwehr Bad Breisig aus dem Fahrzeug gerettet werden. Der ebenfalls schwerverletzte Fahrer konnte sich zunächst selbstständig aus dem PKW befreien, kollabierte aber wenig später ebenfalls. Der 23-jährige Fahrer wird derzeit intensivmedizinisch behandelt, der Zustand der ebenfalls 23-jährigen Beifahrerin wird aktuell als sehr kritisch eingestuft. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000,- Euro. Auf Anordnung der StA Koblenz wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen und der Pkw sichergestellt. Hinweise auf die Beteiligung eines anderen Fahrzeuges, Tieres oder anderen Fremdeinflusses liegen der Polizei bislang nicht vor. Diesbezüglich stehen die Ermittlungen aber noch am Anfang. Zeugen des Unfallgeschehens oder zur Fahrweise des Pkw (weißes BMW-Coupé) im Vorfeld des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Remagen zu melden (Tel.: 02642 / 9382-0 oder piremagen@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell