Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden und eingeklemmter Person

Bad Breisig (ots)

Am 24.03.2023, gegen 02.10 Uhr, befuhr ein PKW Fahrer die B 9 von Sinzig kommend in Richtung Bad Breisig. Aus ungeklärter Ursache fuhr dieser mit hoher Geschwindigkeit auf den Parkplatz vor der Ortslage Bad Breisig. Scheinbar ungebremst fuhr das Fahrzeug in einen geparkten LKW und verkeilte sich unter diesem. Die schwerverletzte und eingeklemmte Beifahrerin musste durch die Feuerwehr Bad Breisig aus dem Fahrzeug gerettet werden. Der ebenfalls schwerverletzte Beifahrer konnte sich selbstständig aus dem PKW befreien. Sowohl Fahrer als auch Beifahrerin wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell