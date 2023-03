POL-PDMY: Presseerstmeldung der Polizei Remagen - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Remagen-Kripp und dem Hochverteiler Sinzig

Mayen (ots) - Am Donnerstag, dem 23.03.2023 gegen 07.00 Uhr, löste die Brandmeldeanlage des Lidl Marktes in der Polcher Straße in Mayen aus. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mayen rückte mit starken Kräften aus und konnte eine Rauchentwicklung im Markt feststellen. Als Ursache konnte am Ende ein in einem Pappkarton übersehener Akku ausgemacht werden, der in der Papierpresse gelandet ist. Es entstand kein Gebäudeschaden und es wurde niemand verletzt. Rückfragen ...

