POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - wichtige Zeugen gesucht!

Polizei Cochem (ots) - Ein unbekannter Täter versuchte am Freitag, 17.03.23 in der Zeit von 18.40 Uhr bis 22 Uhr in eine Wohnung in Kaisersesch, Im Hasenwieschen einzubrechen. Der Täter kletterte auf einen Balkon und versuchte ein Fenster und eine Terrassentür aufzuhebeln. Es gelang ihm jedoch nicht, in die Wohnung einzudringen. Wer hat an diesem Tag in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Rückfragen bitte ...

