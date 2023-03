Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen gesucht!

Cochem/ Büchel (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 22.03.2023 wurden in der Ortslage Büchel, Brühlbachtraße ein E- Bike und diverse Werkzeuge von unbekannten Tätern aus einer Garage entwendet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Nacht in Büchel bitte an die Polizeiinspektion Cochem, 02671- 9840 melden.

