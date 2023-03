Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Polch, Zeugen gesucht!

Polch (ots)

Am Dienstag, den 21.03.2023, verursachte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Vormaystraße in Polch einen Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte dieser mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am geparkten PKW entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen unter der Tel.: 02651/801-0 zu melden.

